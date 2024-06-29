В субботу, 29 июня, серия взрывов прогремела в Харькове, передает украинский телеканал «Общественное». В то же время, согласно данным онлайн-карты местного министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит более трех часов.

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В Харькове было слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города, — говорится в сообщении.



Кроме того, несколько взрывов прогремело на территории города Запорожье, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины. На занимаемых Киевом территориях Запорожской области также объявлена воздушная тревога.

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29 июня украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона. Также в украинском Днепре произошло обрушение части девятиэтажного дома после взрыва. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, один человек погиб, еще 12 были ранены.

Утром этого же дня Министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в небо был поднят самолет МиГ-31К. Сперва сирены зазвучали в Харьковской области, после чего они были слышны в Киеве и затем уже во всех регионах.