На Украине задержали экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало экс-замглаву офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в центре Киева. Об этом сообщил украинский telеgram-канал «Телеграф».

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«Прямо сейчас НАБУ задержало экс-заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко», — говорится в сообщении.



По информации издания, инцидент произошел в Киеве возле ресторана «Ишак».

В марта 2024 Тимошенко был назначен советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В его обязанности входила координация информационной политики министерства, в том числе в период действия военного положения.