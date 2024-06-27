Зеленский и Орбан провели эмоциональный разговор на саммите ЕС

В эфир трансляции саммита Евросоюза (ЕС) попал эмоциональный разговор между Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что политики разговаривали без микрофонов, поэтому содержание их диалога остается неизвестным. Как уточняет источник, Орбан сам подошел к Зеленскому, после чего между ними завязался разговор. В начале оба политика улыбались, но потом Зеленский стал эмоционально реагировать на слова Орбана. В какой-то момент премьер Венгрии даже поднял руки вверх, чтобы что-то объяснить Зеленскому.

Ранее Зеленский подписал соглашение о безопасности с Евросоюзом.