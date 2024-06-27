Политолог объяснил предупреждение ЕС Украине

Угрозы о прекращении помощи Украине со стороны Евросоюза являются предупреждением Киеву, что любой шаг с «европейского пути» закроет ему путь в ЕС. Такое мнение «Ломовке» высказал историк и политолог Сергей Станкевич.

Ранее Reuters сообщил, что ЕС перестанет помогать Украине, если она «перестанет следовать европейскому пути».

Станкевич считает, что дело не в помощи Киеву, а в предоставлении ему возможности в «неопределенном будущем вступить в Евросоюз». При этом сама процедура принятия «довольно жесткая» и включает в себя «переделку государства и общества, обновление политической элиты, СМИ, системы образования и судопроизводства».

«Что очень важно, каждому кандидату, включая Украину, надо создать систему внутреннего контроля в виде сети неправительственных организаций, находящихся на бюджете специализированных фондов Евросоюза. Таким образом можно контролировать любые общественно-политические процессы изнутри», — добавил политолог.



После этого стране необходимо «сдать строгим учителям экзамены на готовность» и только после этого ее, «может быть, примут».

«А если она на этом долгом пути отклонится в строну от программы переформатирования, ее накажут или вовсе исключат из очереди. Наглядный пример — Грузия. Эта страна заслужила быть кандидатом на вступление в ЕС и все делала правильно, но совершила два "греха". Она заняла нейтральную позицию в украинском конфликте и приняла у себя закон о прозрачности иностранного влияния. Этого оказалось достаточно, чтобы Грузию подвергли наказанию и теперь грозят полным отлучением от европейского пути», — указал Станкевич.



Именно об этом, по его мнению, «и было предупреждение Украине», хотя она даже «не в предбаннике ЕС, а только под градом, снегом, ветром и прочими ненастьями конфликтной геополитики»,