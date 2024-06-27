В Боливии задержали причастных к госперевороту военных

Сотрудники правоохранительных органов Боливии задержали военнослужащих, причастных к провалившейся попытке государственного переворота, сообщает местное информационное агентство Abi. Всего были арестованы 10 человек. Отмечается, что у полиции республики есть вся необходимая информация для того, чтобы раскрыть сеть заговорщиков. В боливийских СМИ их называют «противниками демократии».

Министр правительства страны Карлос дель Кастильо подчеркнул, что в ходе попытки государственного переворота пострадали как минимум два человека, они получили огнестрельные ранения. Еще 12 человек получили осколочные ранения, в произошедшем также обвинили участников заговора против действующего правительства.

В Боливии заявили о попытке мятежников переманить полицию на свою сторону

Солдаты армии Боливии ворвались в здание правительства в минувшую среду, 26 июня. После произошедшего генерал вооруженных сил республики Хуан Хосе Суньига заявил, что участники переворота намерены «вернуть страну». Он озвучил два требования к действующим властям: освободить всех политзаключенных, а также «вернуть демократию». Позднее мятежный генерал был задержан, его сопроводили до машины сотрудников правоохранительных органов в прямом эфире местного телевидения.