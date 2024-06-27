Эрдоган призвал не игнорировать РФ в вопросах по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия по разрешению конфликта на Украине, которые игнорируют Россию не смогут привести к желаемым результатам. Газета.Ru

«В ходе наших переговоров с президентом Эстонии мы обсудили войну на Украине. Я еще раз подчеркнул, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Только дипломатическим путем можно скорее прекратить разрушения и достичь справедливого и окончательного решения», — сказал Эрдоган. News.ru

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Он заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине. Ura.Ru