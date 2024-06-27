Жена Ассанжа рассказала, чем будет заниматься ее муж

Стелла Ассанж, жена недавно освобожденного из британской тюрьмы основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, рассказала на пресс-конференции, что ее муж после возвращения домой собирается ежедневно плавать в океане, а также наслаждаться нормальными постелью и едой. Об этом пишет

РИА «Новости».

Ассанж накануне признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Суд Северных Марианских островов приговорил его к пяти годам заключения с учетом отбытого срока. Из зала, где проходило заседание, он отправился домой в Австралию.

«Джулиан собирается плавать ежедневно в океане, он собирается спать в нормальной постели, он собирается пробовать на вкус нормальную пищу, а еще он собирается наслаждаться тем, что свободен», — пояснила Стелла.



Женщина отметила, что ее муж впервые за 14 лет оказался на свободе, ему требуется отдохнуть и восстановиться. После этого он сможет выступить перед публикой, констатировала она.