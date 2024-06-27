Вдова съеденного акулой актера выступила на шоу и прокомментировала трагедию

Вдова 49-летнего Томайо Перри, чье изувеченное акулой тело нашли на Гавайях, дистанционно выступила на телешоу "Доброе утро, Америка!" и прокомментировала случившееся.

© Российская Газета

Перри был профессиональным серфером и спасателем. Эмили Перри - коллега, они вместе давали уроки серфинга, занимаясь этим опасным видом досуга более пятнадцати лет. Кроме того, Тамайо время от времени снимался в кино и сериалах - "Пираты Карибского моря" (части эпопеи с подзаголовком "На странных берегах" 2011 года), "Голубая волна" с Мишель Родригес, "Гавайи 5.0", вторые "Ангелы Чарли".

В интервью телешоу 26 июня Эмили отметила, что хоть и чувствует себя опустошенной, в то же время в ее сердце - "странный покой", так как она уверена, что ее муж сейчас "в лучшем мире". "Словно я 25 лет была с ним в отпуске, но теперь он закончился, и пора возвращаться в реальность", - добавила вдова.

Коллега погибшего Джесси Кинг рассказал: Тамайо очень хорошо знал места, где серфил, и решительно ничего не предвещало беды. "Это был вполне обычный день", - уверил друг Перри.

При этом власти акцентируют: убийство Перри хищником - это девятая смерть человека от зубов акулы на Гавайях за последние тридцать лет.

Некоторое время назад Перри опубликовал в Сети автобиографию, где написал, что однажды уже стоял на пороге смерти, занимаясь серфингом, и вынес из ситуации все необходимые выводы.