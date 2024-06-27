Эксперт объяснил решение Байдена по Ассанжу

Эксперт из США и главред журнала CovertAction Джереми Кузмаров заявил, что американский президент Джо Байден хочет улучшить свой имидж с помощью освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщают «Известия».

Как считает Кузмаров, поддержка Байдена среди американской молодежи пошатнулась из-за политики США в отношении Израиля. Чтобы это исправить, утверждает эксперт, Байден решил освободить от уголовной ответственности Ассанжа, которого многие американцы считают «борцом за свободу слова».

«Байден пытается смягчить свой имидж на фоне масштабных протестов среди молодежи по поводу его поддержки войны в секторе Газа и массовых поставок оружия в Израиль», — заявил эксперт.



При этом Кузмаров полагает, что это не поможет Байдену вернуть репутацию, потому что многие американцы все еще считают его слишком старым для должности президента.

52-летний австралийский журналист Джулиан Ассанж был обвинен в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации. Последние несколько лет он находился в лондонской тюрьме, но 25 июня его освободили из-под ареста. Позже журналист пошел на сделку с прокуратурой США и был отпущен на свободу.