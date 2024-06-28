Трамп считает, что Байден втянет США в третью мировую войну

Президент США Джо Байден втянет страну в третью мировую войну, его не уважают главы Китая, КНДР и России. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на предвыборных теледебатах в Атланте (штат Джорджия). Трансляцию вели все крупнейшие американские телекомпании.

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"Он втянет нас в третью мировую войну, мы ближе к третьей мировой, чем кто-либо представляет. <...> [Лидер КНДР] Ким Чен Ын, председатель КНР Си [Цзиньпин] и [президент России Владимир] Путин не уважают [Байдена], не боятся его. <...> А он приведет нас к третьей мировой", - сказал он.



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Байден же утверждает, что в случае победы в ноябре Трамп позволит Путину "делать все, что [он] хочет, с НАТО".

"Если вы хотите войны, то дайте Путину возможность продвигаться и взять Киев, <...> посмотрите, что станет с Польшей, Венгрией и другими странами вдоль границы. И тогда у вас будет война", - утверждал американский лидер.



В Атланте состоялись первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводились в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.