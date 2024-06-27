Зеленский назвал необходимым членство Белоруссии в ЕС

Белоруссия должна быть в Европейском союзе, так как белорусы тоже являются европейской нацией. Об этом заявил Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе, передает «Европейская правда». Lenta.ru

В своей речи Зеленский поблагодарил европейских лидеров за открытие переговоров о членстве Киева в политическом объединении. По его словам, ЕС доказал способность принимать правильные решения в правильное время. «Я уверен, что будут аналогичные решения по Белоруссии, поскольку это европейская нация, которая должна иметь европейское будущее», — сказал он. Газета.Ru

Зеленский прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе в четверг, 27 июня. В ходе своего визита он также подписал соглашение о безопасности с ЕС. News.ru