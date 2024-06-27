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Медведев назвал еще один повод для объявления войны

Попытки арестовать должностных лиц других стран могут стать поводом для объявления войны. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

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В Минфине предсказали будущее замороженных российских активов

Российские средства, замороженные Западом, вероятно, потеряны для России надолго или навсегда. С таким заявлением выступил директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев на площадке дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

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Володин отреагировал на слова Бастрыкина о Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин оскорбил народ, пошутив о «государственной дуре». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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ВС России нанесли удар «Кинжалами» по аэродромам Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по аэродромам Украины. Об этом говорится в сводке ведомства.

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Дачников могут начать штрафовать за неухоженный участок

В России за неосвоенный участок его владельцев будут штрафовать минимум на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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В ГД оценили обвинение Шольца в нежелании РФ установить мир на Украине

Обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что Россия не желает завершить конфликт на Украине, выглядят как попытка переложить ответственность на Москву, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

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Пропавшую после крушения поезда в Коми девочку нашли мертвой

© Северо-Западная транспортная прокуратура

Найдено тело 16-летней девушки, которая пропала без вести при сходе вагонов в Коми. Об этом со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России пишет ТАСС.

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Bugatti планирует запустить свое такси

Хорватская фирма Rimac, известная как разработчик электрического гиперкара Nevera и совладелец марки Bugatti, через два года запустит такси совершенно нового качества. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».

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В Колорадо обнаружили таинственный монолит

В районе города Белвью на севере Колорадо (штат США) обнаружили зеркальный монолит неизвестного происхождения. Об этом сообщает местный телеканал KDVR.

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Одной категории россиян могут запретить посещать футбольные матчи

Злостным неплательщиков алиментов могут запретить посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов, отвечая на полях XII Петербургского международного юридического форума на вопрос о возможных новых законодательных новеллах для воздействия на должников.

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