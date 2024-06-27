Депутаты Европарламента потребовали отменить начинающееся с 1 июля председательство Венгрии в Совете ЕС, назвав правительство страны во главе с премьер-министром Виктором Орбаном "преступным". Текст письма, направленного на рассмотрение Евросовета, приводит газета The Guardian.

"Мы, нижеподписавшиеся депутаты Европарламента, вместе с 20 тыс. граждан просим вас официально отменить председательство Венгрии в Совете [ЕС], которое должно начаться 1 июля 2024 года", - говорится в нем.



"Для репутации Евросоюза будет крайне опасно, если действующее венгерское руководство будет представлять европейцев в каком бы то ни было качестве сразу же после выборов в Европарламент", - также отметили депутаты.



По их словам, Орбан якобы подорвал возможность проведения выборов, верховенство закона и свободу печати в своей стране, а также называл ЕС диктатурой.

"ЕС пора восстать против издевательств правительства, которое явно испытывает проблемы с соблюдением фундаментальных европейских принципов и ценностей. Венгрия в ее настоящем виде никогда бы не стала членом ЕС. Ее преступному руководству нельзя позволить представлять Евросоюз", - заключили авторы письма.



Каждые полгода право возглавлять Совет ЕС переходит на основании принципа ротации. С 1 января 2024 года его возглавляет Бельгия. С 1 июля председательство перейдет к Венгрии.

Ранее газета Financial Times сообщила, что несколько стран ЕС рассматривают вариант бойкота министерских встреч, которые будут проходить в Венгрии во время ее председательства, а также принимать "конфиденциальные приложения" к утверждаемым документам, которые позволят закреплять договоренности с другими странами ЕС в обход Венгрии. Кроме того, некоторые страны сообщества уже начали открыто обсуждать применение седьмой статьи Договора о ЕС, за счет которой государство можно лишить права голоса. Это связано с разногласиями Венгрии и других стран ЕС по многим вопросам, включая помощь Киеву и вступление Украины в сообщество.