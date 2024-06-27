Гутерриш рассказал о перспективах отмены механизма вето в ООН
Механизм права вето в ООН не исчезнет ни при каких обстоятельствах, рассказал журналистам генсек организации Антониу Гутерриш. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в постпредстве Турции заявили о необходимости пересмотра механизма права вето в СБ ООН.
«Еще есть очень сложный вопрос вето. Механизм права вето не исчезнет ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул Гутерриш.
Вместе с тем, отметил генсек, в настоящее время наблюдается определенный прогресс в отношениях между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей. Он пояснил, что Совбез при наложении вето теперь объясняет причины принятия решения Генассамблее.
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Кроме того, заметил Гутерриш, следует повысить эффективность и укрепить легитимность Совета.