Дарвинский музей ответил на сообщения о задержании своего сотрудника в Турции

Информация о задержании в Турции сотрудника Государственного Дарвинского музея не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

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Ранее в СМИ появились сообщения о задержании в Турции сотрудника Дарвинского музея с инициалами И.И. Указывалось, что его оштрафовали за сбор муравьиных львов в Кемере без соответствующего разрешения.

В самом музее эту информацию опровергли, заявив, что у них нет научного сотрудника с такими инициалами.

«Это не наш сотрудник, и отношения к Дарвиновскому музею он не имеет. Сбор и провоз через границу насекомых, внесенных в список CITES, может осуществляться только после получения специального разрешения, иначе это контрабанда», — указали в учреждении.



Там подчеркнули, что музеи «такими вещами не занимаются».