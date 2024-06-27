DPA: ФРГ, Польша и Чехия хотят от ЕС больше средств для размещения украинцев

Германия, Польша и Чехия призывают ЕС предоставить дополнительные средства для размещения и интеграции украинских беженцев. Об этом говорится в совместном письме глав правительств трех государств, направленном на имя председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Оно имеется в распоряжении DPA.

В нем отмечается, что три страны приняли более половины всех прибывших в ЕС украинцев.

"Возможности наших стран перегружены", - приводит DPA выдержки из письма.



В документе говорится о том, что распределение украинцев в ЕС осуществляется не на справедливой основе и выделение дополнительных финансовых средств из бюджета ЕС "необходимо для особенно пострадавших членов, чтобы соразмерным образом учитывать расходы по приему, размещению и обеспечению беженцев с Украины".

Германия в настоящее время занимает лидирующую позицию среди стран ЕС по числу украинцев, получивших временное убежище: согласно официальной статистике, на конец прошлого года их насчитывалось более 1 млн.