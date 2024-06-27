В США уволили механика, пожаловавшегося на неправильную сборку Boeing

Ричард Куэвас, механик компании Strom (подрядчик производственного партнера Boeing) заявил, что предупреждал о неверной сборке частей Boeing 787 Dreamliner, которая могла привести к «разрушительным последствиям», и вскоре был уволен. Об этом сообщает CNN.

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По словам Куэваса, на заводе Spirit в Уичито он заметил, что отверстия в носовых гермопереборках самолетов 787 были просверлены неправильно. Механик утверждает, что в октябре 2023 года он подал жалобу на «некачественные процессы производства и обслуживания» в Boeing и Spirit.

Куэвас сообщил, что рабочие сверлили отверстия немного большего размера, чем указано в спецификациях Boeing, чтобы «очищать их от лишней краски и ускорить медленный процесс». По его мнению, это могло снизить давление воздуха в самолетах и создать серьезный риск для безопасности пассажиров.

Куэвас был уволен через несколько месяцев после жалоб. Он рассказал, что обращался на горячую линию Boeing по вопросам этики, сообщив, что, по его мнению, Spirit скрывает проблемы от Boeing.

В Boeing заявили CNN, что ранее уже расследовали утверждения Куэваса и пришли к выводу, что речи об угрозе безопасности не идет. В компании подчеркнули, что проблемы, на которые он указал, были решены.

Ранее инженер Boeing Сэм Салехпур сообщал, что обнаружил проблемы в самолетах 787 и 777. Почти на два года, начиная с 2021-го, поставки новых Dreamliner были приостановлены, пока компания изучала информацию о недочетах. В Boeing заявили, что внесли изменения в производственный процесс, и поставки в конечном итоге возобновились.

За последние годы более десяти сотрудников заявляли о проблемах сборки Boeing. Их количество значительно выросло после того, как в январе сразу после взлета у 737 Max оторвалась дверь. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследования в отношении Boeing, а Минюст США заявил, что может возбудить против компании уголовное дело из-за нарушений качества и безопасности полетов.