В Баку назвали препятствие для достижения мира с Ереваном

Претензии Еревана к территориальной целостности Азербайджана, сохраняющиеся в Конституции Армении, являются главным препятствием в мирном процессе между двумя странами, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на встрече с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси.

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Несмотря на достижение значительного прогресса по тексту мирного соглашения, сохраняющиеся в конституции и других законодательных актах Армении претензии против территориальной целостности Азербайджана являются главным препятствием в рамках мирного процесса, — сказал он.



Байрамов добавил, что Баку как инициатор мирной повестки настроен на продолжение усилий по установлению безопасности и спокойствия на Южном Кавказе.

Байрамов ранее принял спецпредставителя главы МИД РФ Игоря Ховаева и обсудил с ним перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном. В ходе встречи он также отметил, что главным препятствием в переговорах являются претензии Еревана к территориальной целостности Азербайджана.