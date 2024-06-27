Лукашенко поручил встряхнуть МИД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру иностранных дел страны Максиму Рыженкову встряхнуть МИД, чтобы он начал работать. Об этом он заявил во время назначения главы внешнеполитического ведомства. Lenta.ru

«Вы человек жесткий, требовательный. МИД нужно приводить в чувства. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать», — заявил Лукашенко, назначая нового главу дипломатического ведомства. Газета.Ru

Прежний глава министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник назначен членом Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания. ТК Звезда