Евросоюз и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности для Киева

Подпись под документом поставили главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также украинский лидер Владимир Зеленский. Для этого он специально приехал в Брюссель, где сегодня и завтра пройдёт саммита стран ЕС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что соглашение, в частности, позволит использовать доходы от российских замороженных активов на военную и финансовую помощь Украине.

При этом СМИ писали, что документ включает пункт, согласно которому ЕС будет вправе отказать республике в поддержке, если та перестанет «следовать европейскому пути».