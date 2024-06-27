Министра Мальдив заподозрили в применении черной магии

Государственный министр окружающей среды Мальдивской республики Фатимат Шамназ Али Салим задержана полицией. По неподтвержденным данным, арест вызван подозрениями в причастности к «черной магии», пишет со ссылкой на местные СМИ ТАСС.

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По версии, которая была озвучена журналистами, министра обвиняют в проведении магических ритуалов для нанесения вреда президенту страны Мохамеду Муиззу.

Официальные источники пока не подтвердили эти данные. Однако помощник комиссара полиции Ахмед Шифан отказался сообщать подробности по делу, сославшись на тайну следствия.

Вместе с министром задержаны еще два человека – ее младший брат и предполагаемый «колдун». Фатимат Шамназ Али Салим поместили под стражу на семь дней, отмечает «Мир 24».

При этом колдовство на Мальдивах не является уголовно наказуемым преступлением, однако считается тяжким грехом для верующих мусульман.

Ранее старший брат полузащитника Поля Погба Матиа обвинил его в наложении проклятья через шамана на нападающего Килиана Мбаппе. В ходе скандала выяснилось, что Матиа начал шантажировать брата, обещая опубликовать нелицеприятую информацию после отказа Поля платить за оказанные услуги по «охране».