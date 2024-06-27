ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева

Евросоюз и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Документ с украинской стороны подписал Владимир Зеленский, который для этого приехал в Брюссель. ТАСС

Соглашение подписано в рамках проходящего в городе двухдневного саммита Евросоюза, в повестку которого входят, в частности, конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы. RT на русском

25 июня Европейский союз официально объявил о начале переговоров по вопросу вступления Украины в объединение. Также уточняется, что основной этап работы о вступлении начнется не ранее 2025 года. Вечерняя Москва