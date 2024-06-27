Детей наказали за отказ носить желто-голубые ленточки в Эстонии

В Нарве нескольким членам детско-юношеской организации запретили участвовать в праздничном параде из-за отказа надеть желто-голубые ленточки. Об этом сообщает Postimees.

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Дети из организации «Молодые орлы» должны были принять участие в параде в память о войне 1918-1920 годов. Представитель организации Ричард Лемендик заявил, что дети отказались от лент в цвет украинского флага из-за «царящих у них дома установок».

Отстранение от парада Лемендик объяснил тем, что дети должны «ценить основы свободного и демократического общества». Как отмечает Postimees, многие эстонцы поддержали детей, подчеркнув, что парад не имел ничего общего с Украиной.

Ранее сотрудники стадиона в чешской Остраве убрали с трибуны украинский флаг во время хоккейного матча между сборными Казахстана и Латвии. Спортивные чиновники подчеркнули, что во время чемпионатов на стадионах разрешены только национальные флаги стран-участниц.