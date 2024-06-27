Зеленский захотел быструю сделку с Москвой

Владимир Зеленский признал, что Украина понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта на годы вперед. News.ru

«Мы должны положить этот план [урегулирования] на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя <...>. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту», - сказал Зеленский. Ранее на Украине сообщали, что после первой конференции в Швейцарии будет подготовлен план урегулирования, который затем планируется представить России на второй такой встрече. ТАСС

Ранее Зеленский прибыл в Брюссель для подписания соглашений с ЕС. Он уточнил, что запланировано подписание трех соглашений о безопасности, одно из которых будет с Евросоюзом в целом.