Переворот в Боливии провалился, главный мятежник дал первые показания

Бывший командующий вооруженными силами Боливии Хуан Хосе Суньига не смог привлечь на свою сторону большое число военных, а потому предпринятая им попытка переворота провалилась. По крайней мере, так во время допроса сам арестованный генерал объяснил итог событий 26 июня. Правда, винит он во всем логистику, считая, что некоторые части, на которые он рассчитывал, просто не успели прибыть к правительственному дворцу Кемадо. В среду туда в буквальном смысле вломилась группа военных во главе в Суньигой, чтобы сменить кабинет министров. Они снесли двери при помощи бронетранспортера.

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Власти расценили происходящее как государственный переворот и осудили действия военных. Президент Боливии Луис Арсе встретился с мятежным генералом и призвал его отправить пришедшие на площадь Мурио подразделения восвояси, но получил отказ. Когда Суньига покинул дворец Кемадо, а он там провел всего несколько минут, Арсе провел заседание правительства по видеосвязи, а затем обратился к нации.

Он призвал население мобилизоваться против "государственного переворота" и в пользу демократии. А затем назначил нового командующего вооруженными силами. Им стал Хосе Уилсон Санчес. Кроме того, ВВС возглавил Херардо Сабала, а ВМС - Ренан Рамирес. Новый командующий армией тут же приказал военным, удерживавшим под своим контролем площадь Мурильо, вернуться в казармы, и они послушались. Кризис продолжался всего несколько часов. Разрешился он довольно мирно, сообщается всего о девяти пострадавших, получивших огнестрельные ранения.

Как заявил министр обороны Боливии Эдмундо Новильо, в настоящее время ситуация находится под контролем, все воинские части вернулись к несению службы в обычном режиме. По его словам, расследованием попытки госпереворота занимается генеральная прокуратура, однако он также дал распоряжение провести внутренне расследование, чтобы установить личности всех солдат, которые поддержали Суньигу. Как заявил Новильо, произошедшее является позором, темным пятном на армии Боливии.

Министр правительства Карло Эдуардо дель Кастильо со своей стороны указал, что целью бывшего командующего вооруженными силами (а он был отправлен в отставку во вторник) был захват власти в стране. Как подчеркнул дель Кастильо, тем самым Суньига пошел против конституции. Он обратил внимание, что помимо генерала был арестован еще один высокопоставленный военный - бывший командующий ВМС Хуан Арнес Сальвадор. Они находились внутри бронетранспортера, который проломил двери во дворец Кемадо. И им теперь будут предъявлены обвинения в вооруженном восстании, нападении на президента, уничтожении государственной собственности, а также серии других преступлений, которые еще предстоит уточнить следователям. "Они не заслуживают того, чтобы их снова называли военными", - подчеркнул министр. Он выразил уверенность, что зачинщики понесут полную ответственность за свои действия. Глава минюста Иван Лима заверил, что генеральная прокуратура обязательно добьется осуждения виновных. Согласно Уголовному кодексу, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Как стало известно местным СМИ, уже выписано около 40 ордеров на арест. В основном они касаются офицеров, которые в среду были на площади Мурильо и во дворце Кемадо вместе с Суньигой. Их опознали по фото и видео, которые снимали очевидцы. Кроме того, к ответственности будут привлечены военачальники, допустившие "мобилизацию" их подчиненных.

Попытку госпереворота в Боливии осудили власти многих стран мира. Первыми, конечно, высказались главы республик, расположенных в латиноамериканском регионе. Президенты Кубы, Мексики, Чили, Гондураса, Панамы, Гватемалы высказали слова поддержки Луису Арсе, правительству и народу Боливии. Президент Гондураса Ксиомара Кастро также призвала лидеров стран-членов СЕЛАК осудить атаку на демократию в Боливии, потребовать полного уважения гражданской власти и Конституции. Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро со своей стороны подчеркнул, что ОАГ "не потерпит никакой формы нарушения конституционного порядка" в Боливии.

Свои оценки высказал и МИД РФ. В Москве осудили попытку военного переворота в Боливии, назвав недопустимым выход за рамки конституционного поля. На Смоленской площади подчеркнули, что политическое урегулирование любых разногласий должно быть императивом. Россия "призвала все конструктивные политические силы и структуры Боливии сплотиться в интересах консолидации боливийского общества, обеспечения стабильности и суверенитета".

В то же время в МИД РФ предупредили о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии. Как напомнили в ведомстве, подобные попытки уже не раз приводили к трагическим последствиям.

По мнению бразильского политолога Рафаэля Мачадо, попытка переворота в Боливии могла быть связана с недавно озвученной Арсе идеей о присоединении республики к БРИКС.

"Это не случайность, а очевидный "превентивный удар" по попыткам включить Южную Америку в проект построения многополярного мира", - отметил эксперт.



Такой же точки зрения придерживается старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов. По его мнению, которое приводит ТАСС, госпереворот в Боливии был инициирован американскими спецслужбами. Он обратил внимание на то, что республика обладает крупнейшими в мире запасами лития (24 процента от мировых). Боливия уже сотрудничает с Россией, Китаем, а теперь подала заявку на вступление в БРИКС. И это не нравится США. "Вероятно, была сформирована группа проамериканских представителей военной элиты, которые силовым способом попытались сменить власть.

Все еще сохраняющиеся коммуникации по линии Организации американских государств со штаб-квартирой в Вашингтоне, структуры, которая ведет обучение регионального командования оборонных ведомств, могли также оказать свое влияние на формирование проамериканской прослойки в силовом блоке Боливии. Ясно одно - Вашингтон не отступится от своих региональных интересов и продолжит подрывную работу в странах, посмевших бросить вызов гегемону", - заявил Степанов.