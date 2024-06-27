Экс-разведчик из США назвал «тупым» подход Вашингтона к России

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер назвал «тупым» подход США к диалогу с Россией о ядерном оружии. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на интервью Риттера YouTube-каналу Metametrica.

Год назад власти США объявили об ответных мерах на приостановку Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Штаты прекратили передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе о ракетах и пусковых установках.

СМИ: власти США не пустили в РФ Скотта Риттера

Власти России объясняли свое решение тем, что США «существенным образом» нарушают этот договор. В Кремле подчеркивали, что Москва готова к диалогу по вопросам стратегической стабильности в комплексе с обсуждением ситуации вокруг Украины.

«Американцы просто говорят - мы не будем говорить с русскими. Это тупая позиция», - так Риттер прокомментировал американский подход.



По его словам, все пути коммуникации оказались закрыты из-за позиции США. Риттер подчеркнул, что сейчас отношения двух стран похожи на «мутную воду».