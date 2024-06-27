Грузия выразила готовность способствовать диалогу Армении и Азербайджана

Грузинская сторона всегда готова способствовать конструктивной коммуникации между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

"Мы не раз доказывали, и еще раз хочу отметить, что Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сожительства на Южном Кавказе. Мы всегда готовы способствовать конструктивной коммуникации между сторонами и сделать конкретные шаги в отношении взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Дарчиашвили на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, прибывшим в Тбилиси с официальным визитом.



Как отметил Дарчиашвили, на прошедшей встрече министры обсудили сотрудничество двух стран, а также трехсторонний формат Грузия - Азербайджан - Турция. Главы МИД отметили важность региональных энергетических проектов и значимость Среднего (Транскаспийского) коридора - транспортного маршрута из Китая через Казахстан, Туркмению, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы.

Ранее Грузия не раз выступала посредником в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В частности, при посредничестве Грузии в июне 2021 года Азербайджан передал Армении 15 военнослужащих, а Ереван отправил в Баку карты минных полей. Еще одним примером посредничества стала встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которая состоялась в Тбилиси 16 июля 2022 года. В октябре 2023 года в рамках Форума Шелкового пути в Тбилиси впервые состоялась трехсторонняя встреча премьеров Грузии, Армении и Азербайджана.