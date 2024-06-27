Власти Финляндии анонсировали выделение Украине более 9 млн евро

Средства пойдут на три проекта — поддержку профессионального образования и обучения, мониторинг качества воздуха и восстановление инфраструктуры.

В финском МИДе уточнили, что Киев в период с 2024 по 2026 год получит транш в размере 2,2 млн евро. Эти деньги выделят на образование и обучение; ещё 2 млн евро поступят в период с 2024 по 2028 год и направятся на мероприятия по мониторингу качества воздуха.

В ближайшие два года Финляндия поддержит восстановление Украины, внеся 5 млн евро в Фонд ЕС.