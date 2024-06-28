В ЕС не смогли договориться о выделении Украине 50 млрд долларов

На саммите ЕС не удалось договориться о кредите Украине от G7 на сумму 50 млрд долларов с использованием доходов от замороженных российских активов, сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель.

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Названо условие отказа ЕС в помощи Украине

Мишель заявил о продолжении обсуждения данного вопроса. Он напомнил, что в «G7 пообещали выделить Украине еще 50 млрд долларов». Мишель выразил уверенность, что «важные решения», которые позволят выделить «этот пакет помощи Украине» будут согласованы «в ближайшие недели». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает предоставить Украине первые деньги по этому кредиту «до конца года», передает ТАСС.

При этом фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине префинансирование в размере 1,9 млрд евро, передает РИА «Новости».

Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.