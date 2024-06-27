Альянс НАТО должен перестать распространять ложную информацию, прекратить ядерный шантаж и угрозы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь. Lenta.ru

«НАТО игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу. <...> Мы требуем, чтобы НАТО прекратила распространять ложную информацию, прекратила ядерный шантаж и угрозы», — заявил Цянь. Газета.Ru

Представитель ведомства подчеркнул, что в последние годы НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов. RT на русском