Ле Пен: Макрон не сможет послать войска на Украину, если премьером будет Барделла

Президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет направить войска на Украину, если премьер-министром страны станет лидер "Национального объединения" Жордан Барделла. Об этом заявила глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme.

"Титул верховного главнокомандующего, которым наделен президент Франции, является почетным, потому что именно премьер-министр страны распоряжается государственной казной, - заявила Ле Пен. - Барделла не намерен искать поводов для ссоры [с президентом], но он установит красные линии. Что касается Украины, президент не сможет отправить туда французские войска".