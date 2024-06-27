Премьер Эстонии призвала НАТО сделать своей целью военную победу Киева

НАТО должна сделать своей целью военную победу Киева в конфликте Украины и России. К этому призвала премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Lenta.ru

«Мы должны определить победу как нашу цель в войне, потому что нельзя выиграть войну, если победа не определена как цель», — заявила глава правительства Эстонии. ТАСС

Каллас также подтвердила тот факт, что в Брюссель поступила заявка от прибалтийских республик и Польши о выделении им дополнительных средств на строительство укреплений на границе с Россией. Деловая газета «Взгляд»