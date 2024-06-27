Токаев: референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет осенью

По словам Касым-Жомарта Токаева, в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики.

«Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату», — добавил он.



1 сентября 2023 года казахстанский лидер впервые предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум, так как в страене наблюдается дефицит энергии. Кроме того, этот проект поспособствует развитию региональной инфраструктуры и экономики.