СМИ: Сбежавшие из РФ депутаты готовят к саммиту НАТО план смены власти в России

СМИ: Сбежавшие из РФ депутаты готовят к саммиту НАТО план убийств
Бывшие российские депутаты, покинувшие РФ, призвали НАТО поддержать убийства представителей российских властей. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на разработанный ими план.
Более шестидесяти человек, которые когда-то были политиками в РФ, встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план из семи пунктов по «свержению Кремля», отмечает The Times. Документ представят на 75-м саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле.
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Их стратегия включает в себя призывы к Западу о поддержке, к расширению режима санкций против России и увеличению поставок оружия Украине. Также экс-депутаты заявили в своем письме, что «поощрение революционных действий в России - больше не возможность, а просто обязанность Запада».
The Times отмечает, что авторы плана, в том числе Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ), связаны с террористическими группами, взявшими на себя ответственность за убийства Дарьи Дугиной, дочери и соратницы философа Александра Дугина, и военкора Владлена Татарского. В России призывы к терроризму, оправдание терроризма, призывы к экстремистской деятельности уголовно наказуемы.
В феврале СМИ сообщили, что против Пономарева* возбудили уголовное дело о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору. До этого он стал фигурантом дела о фейках о российской армии и был заочно арестован. В 2019 году Пономарев* объявил о получении гражданства Украины.
*включен Минюстом в реестр иноагентов и внесен в перечень экстремистов/террористов в России.