СМИ: Сбежавшие из РФ депутаты готовят к саммиту НАТО план смены власти в России

Бывшие российские депутаты, покинувшие РФ, призвали НАТО поддержать убийства представителей российских властей. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на разработанный ими план.

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Более шестидесяти человек, которые когда-то были политиками в РФ, встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план из семи пунктов по «свержению Кремля», отмечает The Times. Документ представят на 75-м саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле.

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Их стратегия включает в себя призывы к Западу о поддержке, к расширению режима санкций против России и увеличению поставок оружия Украине. Также экс-депутаты заявили в своем письме, что «поощрение революционных действий в России - больше не возможность, а просто обязанность Запада».

The Times отмечает, что авторы плана, в том числе Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ), связаны с террористическими группами, взявшими на себя ответственность за убийства Дарьи Дугиной, дочери и соратницы философа Александра Дугина, и военкора Владлена Татарского. В России призывы к терроризму, оправдание терроризма, призывы к экстремистской деятельности уголовно наказуемы.

В феврале СМИ сообщили, что против Пономарева* возбудили уголовное дело о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору. До этого он стал фигурантом дела о фейках о российской армии и был заочно арестован. В 2019 году Пономарев* объявил о получении гражданства Украины.

*включен Минюстом в реестр иноагентов и внесен в перечень экстремистов/террористов в России.