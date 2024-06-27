Обзор иноСМИ: «свержение» Трампа ЦРУ и секреты переворота в Боливии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Президента Боливии назвали зачинщиком фальшивого госпереворота

Вооруженные силы Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу за попытку госпереворота. Президент страны Луис Арсе, протеже бывшего лидера левых сил Эво Моралеса, призвал боливийцев «мобилизоваться против заговорщиков». Он заменил Сунигу новым командующим, который приказал солдатам отступить.

Сунига называл своей целью восстановление демократии и освобождение политзаключенных. Когда Сунига был арестован, он заявил журналистам, что на самом деле действовал по просьбе самого Арсе, сообщает Financial Times. Генерал утверждает, что во время встречи, состоявшейся несколькими днями ранее, президент попросил его «что-то подготовить, чтобы поднять его популярность». Министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо позже заявил, что Сунига стремился повысить свой авторитет и «свергнуть демократически избранное правительство». По его словам, под стражу также был взят бывший вице-адмирал ВМФ.

ЦРУ обвинили в «свержении» Трампа

Если бы не «злонамеренное вмешательство» ЦРУ в выборы 2020 года, Дональд Трамп остался бы президентом, а конфликты, которые сейчас бушуют на Украине и в секторе Газа, никогда бы не случились, утверждает Миранда Девин в своей статье для New York Post. По ее мнению, перед предыдущими выборами ЦРУ организовало «внутреннюю кампанию дезинформации», чтобы «защитить своего любимого кандидата Джо Байдена от политических последствий его коррумпированности».

Как заявила Девин, руководство ЦРУ участвовало в рассылке по внутренним органам письма, в котором утверждалось, что история про ноутбук Хантера Байдена - дело рук российской дезинформации (в истории идет речь об участии сына президента в коррупционных схемах на Украине). По мнению автора статьи, это войдет в историю как «акт саботажа против американского народа, совершенный недобросовестной разведывательной службой».

«США впали в отчаяние и перешли к террору против России»

Автор турецкой газеты Aydinlik Gazetesi Исмет Озчелик заявил, что, когда США впадают в отчаяние, они всегда делают одно и то же: сначала вводят экономические санкции, затем пытаются запустить экономический кризис, а когда это не срабатывает - переходят к гражданским волнениям и террористическим актам. По мнению автора статьи, то же самое произошло и с украинским кризисом.

Сначала США попытались «поставить Россию на колени» с помощью санкций, но потерпели неудачу - в прошлом году рост экономики РФ составил 3,2 процента. Затем, по мнению Озчелика, американские спецслужбы перешли к «классической фазе» - терроризму. Автор считает, что с политикой США связан и теракт в «Крокусе», и недавние атаки в Севастополе и Дагестане. По его мнению, теракты в Дагестане были организованы, чтобы спровоцировать беспорядки в России, «но план снова не сработал».

«Удивительно короткая попытка переворота в Боливии»

Высокопоставленный генерал и подчинявшиеся ему военные попытались штурмом взять президентский дворец в Боливии, но затем быстро отступили, пишет The New York Times. Вскоре генерал был взят под стражу в прямом эфире - попытка переворота продлилась всего три часа, отмечает газета.

Генерал Хуан Хосе Сунига и его сторонники «исчезли так же быстро, как и появились», после чего главную площадь города заполнили полицейские, поддерживающие президента страны Луиса Арсе. Со временем стало ясно, что план генерала Суниги не пользовался особой поддержкой, отметила NYT.

Страны Балтии задумались о «линии обороны» на границе с РФ

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить «линию обороны» вдоль границы блока с Россией и Белоруссией, сообщает Reuters. В Польше и странах Балтии утверждают, что такие меры необходимы, чтобы защитить ЕС от военных угроз и другой «вредной деятельности» со стороны Москвы.

В письме лидеров четырех стран, с которым ознакомилось Reuters, подчеркивается, что создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы Евросоюза «позволит удовлетворить острую и неотложную потребность в защите ЕС от военных и гибридных угроз». Гибридные угрозы подразумевают дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и волны мигрантов, отмечает агентство.