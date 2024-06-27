Западные страны стоят за кампаниями по распространению дезинформации об обстановке в Гонконге. С таким заявлением выступил глава администрации города Джон Ли в интервью для газеты South China Morning Post.

"Серьезная кампания по дезинформации будет продолжаться. <...> У нас есть очень профессиональные лжецы, воры, которые обучены различными правительствами красть, лгать и обманывать вас", - сказал он.



Как отмечает газета, организатором распространения недостоверных сведений глава Гонконга назвал Запад.

Глава администрации Гонконга также осудил предложенный американскими конгрессменами в ноябре 2023 года законопроект, который предполагает введение санкций против местных судей за якобы допущенные ими "нарушения прав человека". По словам Ли, инициатива американских законодателей представляет собой "отвратительную попытку воспрепятствовать правосудию".

В связи с массовыми антиправительственными беспорядками и погромами, произошедшими в Гонконге в 2019 году, 19 марта этого года Законодательный совет (парламент) города принял закон о национальной безопасности (так называемая статья 23 основного закона Гонконга, аналога конституции). Правовой акт, в частности, предусматривает пожизненное заключение как максимальную меру наказания за государственную измену, мятеж, подстрекательство военнослужащих Вооруженных сил Китая к мятежу, а также сговор с внешними силами "в целях нанесения ущерба или ослабления общественной инфраструктуры для того, чтобы поставить под угрозу национальную безопасность". Власти США выступили против принятия закона и 31 мая ввели визовые ограничения в отношении нескольких китайских чиновников.