Польша может рассмотреть вопрос о введении контроля на границе с Германией. Об этом заявил в интервью радиостанции Radio Zet министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

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"Мы можем рассмотреть введение контроля на границе с Германией", - предупредил он, уточнив, что подобное может произойти в случае, если германские службы вновь будут перевозить нелегальных мигрантов на польскую территорию.



Если такое повторится, правительству Польши "придется реагировать на новом уровне".

"Нет [нашего] согласия на то, чтобы германские службы - полиция или кто-то иной - перевозили таких личностей на польскую сторону", - добавил министр.



При этом глава МВД Польши выразил недовольство из-за того, что Германия ввела контроль на своей стороне границы с Польшей.

"Германские проверки мы считаем злом, мы требуем, чтобы немцы не проводили таких проверок. Люди, которые едут на работу или живут близко, не должны стоять в многочасовых очередях", - сказал Семоняк.



"Проверки бьют - и я сказал об этом главе МВД Германии - по гражданам Германии и Польши. С этим надо что-то делать", - заключил министр.

14 июня германская полиция высадила на польской территории в районе населенного пункта Осинув Дольный семью афганских беженцев из пяти человек. Ранее эти афганцы подали в Польше заявления о предоставлении убежища, а затем нелегально проникли в Германию. Германская полиция выразила польской стороне сожаление в связи с инцидентом и пообещала, что подобное "не повторится". Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал произошедшее как "скандал" и "нарушение всех правил".