Ереван назвал сроки возможного подписания мирного договора с Баку

Армения готова в течение месяца доработать окончательный текст мирного соглашения с Азербайджаном и подписать его, однако ожидает ответной положительной реакции из Баку. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Армения готова в течение месяца доработать документ мирного договора с Азербайджаном и подписать его. Не могу сказать, что мы видим готовность азербайджанской стороны подписать документ в течение месяца", - отметил он на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой в Таллине.



Пресс-конференция транслировалась на канале МИД Эстонии на портале YouTube.