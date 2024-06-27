Армения считает, что пора установить дипотношения с Турцией

Ереван считает, что пора установить дипломатические отношения с Анкарой, открыть совместную границу для граждан третьих стран и лиц с диппаспортами. Об этом в Таллине на совместной пресс-конференции с своим эстонским коллегой заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

"Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы. У нас есть договоренности с Турцией о постепенном регулировании отношений, открытии границ для граждан третьих стран, а также для тех, кто имеет дипломатические паспорта. Я думаю, что пришло время реализовать их на земле", - сказал он.



Пресс-конференция транслировалась на канале МИД Эстонии на портале YouTube.