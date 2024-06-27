Судьба страны решилась за 3 часа: кадры неудачного переворота в Боливии

В среду военнослужащие Боливии под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, уволенного с поста командующего армией, вышли на площадь Мурильо в Ла-Пасе. Мятежники с помощью бронетранспортера попытались прорваться в президентский дворец, но потерпели фиаско. Об этом сообщает РИА Новости.

Действующий президент страны Луис Арсе назвал происходящее попыткой госпереворота и призвал к соблюдению демократии. Позже в его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

Во время столкновений между мятежниками и сторонниками президента пострадали девять человек. Спустя три часа противостояния, военнослужащие подчинились приказу нового командования и покинули площадь. Генерал Сунига был арестован.

Самые яркие кадры неудачного госпереворота в Боливии — в галерее "Рамблера".