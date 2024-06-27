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Судьба страны решилась за 3 часа: кадры неудачного переворота в Боливии

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Сторонники действующего президента Луиса Арсе Боливии во время попытки госпереворота
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Сторонники действующего президента Луиса Арсе Боливии во время попытки госпереворота 
© legion-media.ru
Сторонники действующего президента Луиса Арсе Боливии во время попытки госпереворота
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Сторонники действующего президента Луиса Арсе Боливии во время попытки госпереворота 
© legion-media.ru
Столкновения сторонников президента Боливии Луиса Арсе с военными возле здания правительства
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Столкновения сторонников президента Боливии Луиса Арсе с военными возле здания правительства 
© DPA/TACC
Сторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо
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Сторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо 
© DPA/TACC

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Боливийские военные на площади Мурильо у штаб-квартиры правительства
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Боливийские военные на площади Мурильо у штаб-квартиры правительства 
© EPA/TACC
Сторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо
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Сторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо 
© DPA/TACC
Столкновения сторонников президента Боливии Луиса Арсе с военными на площади Мурильо
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Столкновения сторонников президента Боливии Луиса Арсе с военными на площади Мурильо 
© EPA/TACC
Сторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо
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Сторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо 
© DPA/TACC
Экс-командующий армии Боливии Хуан Хосе Суньига после ареста за участие в попытке военного переворота
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Экс-командующий армии Боливии Хуан Хосе Суньига после ареста за участие в попытке военного переворота 
© EPA/TACC

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Президент Боливии Луис Арсе (в центре) во время обращения к своим сторонникам с балкона Дома правительства после попытки госпереворота
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Президент Боливии Луис Арсе (в центре) во время обращения к своим сторонникам с балкона Дома правительства после попытки госпереворота 
© EPA/TACC
Боливийские военные на площади Мурильо у штаб-квартиры правительства
11/14
Боливийские военные на площади Мурильо у штаб-квартиры правительства 
© EPA/TACC
Боливийские военные на площади Мурильо у штаб-квартиры правительства
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Боливийские военные на площади Мурильо у штаб-квартиры правительства 
© EPA/TACC
Столкновения сторонников президента Боливии Луиса Арсе с военными на площади Мурильо
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Столкновения сторонников президента Боливии Луиса Арсе с военными на площади Мурильо 
© DPA/TACC
Столкновения сторонников президента Боливии Луиса Арсе с военными на площади Мурильо
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Столкновения сторонников президента Боливии Луиса Арсе с военными на площади Мурильо 
© EPA/TACC

В среду военнослужащие Боливии под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, уволенного с поста командующего армией, вышли на площадь Мурильо в Ла-Пасе. Мятежники с помощью бронетранспортера попытались прорваться в президентский дворец, но потерпели фиаско. Об этом сообщает РИА Новости.

Действующий президент страны Луис Арсе назвал происходящее попыткой госпереворота и призвал к соблюдению демократии. Позже в его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

Во время столкновений между мятежниками и сторонниками президента пострадали девять человек. Спустя три часа противостояния, военнослужащие подчинились приказу нового командования и покинули площадь. Генерал Сунига был арестован.

Самые яркие кадры неудачного госпереворота в Боливии — в галерее "Рамблера".