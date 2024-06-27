В Армении анонсировали референдум о вступлении в ЕС

Армения может в ближайшее время провести референдум о необходимости вступления в ЕС. Об этом в беседе с латвийским телеканалом LSM.lv во время визита в Латвию заявил спикер парламента Ален Симонян. Газета.Ru

«У нашего общества есть решение - быть частью Евросоюза. Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия - о референдуме… Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум», — подчеркнул спикер. ТАСС

«Нам нужна помощь и Латвии, и остальных европейских партнеров. Мы разделяем ценности Латвии и членов ЕС, поэтому нам нужна поддержка, чтобы стать полноценным членом семьи Евросоюза», — отметил представитель парламента. Lenta.ru