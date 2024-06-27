В США потеряли Байдена

Президент США Джо Байден уже больше пяти дней скрывается и не выполняет свои обязанности, заявил ведущий Fox News Шон Хэннити в эфире своей программы. По его словам, американский лидер «тренируется» перед дебатами.

Видимо, президент этой страны не в состоянии выполнять свои обычные обязанности, одновременно готовясь к 90-минутным дебатам. По меньшей мере 16 человек помогают Байдену. Интенсивная недельная подготовка включает упражнения, во время которых Байден учится стоять полтора часа подряд, — сказал Хэннити.



Как подчеркнул ведущий, многие американцы считают, что Байден принимает стимулирующие препараты. Также он напомнил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп призвал президента пройти тест на наркотики.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что провал Байдена на предстоящих теледебатах с Трампом может подтолкнуть Демократическую партию к выбору нового кандидата. По его мнению, в качестве замены будут выдвинуты губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом или глава Иллинойса Джей Роберт Прицкер.

Однако некоторые считают, что Байдену могут дать второй шанс, несмотря на возможную неудачу 27 июня, отметил журналист. В таком случае судьба американского лидера будет решаться 10 сентября во втором раунде дебатов, добавил он.