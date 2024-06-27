Китайские власти верят, что правительство Боливии урегулирует ситуацию, возникшую в этой латиноамериканской стране в связи с попыткой госпереворота. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китайская сторона надеется и верит, что правительство Боливии способно должным образом урегулировать ситуацию, сохранить в стране мир и развитие", - подчеркнула она на брифинге, комментируя обстановку в латиноамериканском государстве.



Как уточнила официальный представитель, это "соответствует основополагающим и долгосрочным интересам боливийского народа". Мао Нин добавила, что Китай - "добрый друг и хороший партнер Боливии".