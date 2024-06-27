Таджикистан отмечает День национального единства

В Таджикистане отмечают День национального единства – один из главных официальных праздников республики. В этот день 27 лет назад подписали соглашение об установлении мира и национального согласия, которое положило конец гражданскому противостоянию в стране, передает корреспондент «МИР 24» Карина Нарзикулова.

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О нелегком пути к достижению мира, целостности государства и народа ученые, государственные деятели и члены общественного совета страны вспоминали на конференции. Собрались и те, кто участвовал в переговорах между правительством страны и объединенной таджикской оппозицией.

«Мы можем написать какие угодно правовые акты, мы можем принимать экономические стратегии и так далее, но если не будет мира, единства, согласия, мы все это можем разрушить. Наш опыт Таджикистана уникален. Мы сегодня гордимся. Гордимся своим миром и согласием, гордимся спокойствием в нашем Таджикистане и гордимся, конечно же, нашим главой государства, который сделал все во имя сохранения нашего независимого Таджикистана», – рассказала ученый, государственный деятель Рафика Мусоева.



В Национальном музее – праздничная выставка. В центре экспозиции XVI историческая сессия Верховного Совета Таджикистана. Президент республики Эмомали Рахмон присягает на верность государству. У страны появился лидер, который повел расколотую страну к единству. Всего посетителям представили полсотни уникальных экспонатов того времени.

«Например, ручка, которой 11 декабря 1996 года в Афганистане был подписан ряд важных документов, таких как Акт о формировании Комиссии национального примирения. Также в экспозиции представлен Кувшин дружбы, который сделан из глины, собраной по всем регионам Таджикистана как символ единства народа», – рассказал заведующий отделом новой и новейшей истории Национального музея Таджикистана Фирдавси Абдулхамид.



Гражданское противостояние охватило Таджикистан в 90-е. Разруха, экономический и социальный кризисы, вооруженные столкновения. Путь к миру был сложным – восемь раундов переговоров от России до Ирана. 27 июня – день, который знает каждый таджикистанец независимо от возраста.

«Это очень важно именно для молодого поколения, поколения, которому предстоит строить будущее нашего независимого Таджикистана», – рассказал доктор филологических наук, профессор, общественный деятель Мархабо Джаббори.



День национального единства – один из главных праздников независимого Таджикистана. Он широко празднуется по всей республике: во всех городах и районах проходят концерты и праздничные мероприятия. 27 июня в стране официально выходной день.

Мирное соглашение между правительством Таджикистана и объединенной таджикской оппозицией было подписано в Москве в Георгиевском зале Кремля, а опыт Таджикистана по урегулированию конфликта признан ООН моделью миростроительства.