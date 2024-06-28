Посольство ЕС: Грузия не продвинется по пути интеграции в Евросоюз, не сменив курс

Грузия, резко критикуемая Евросоюзом из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», намерена с достоинством вступить в ЕС в 2030 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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«Мы уверены, что если с достоинством продолжим процесс евроинтеграции, цель вступления в ЕС достижима к 2030 году», – сказал он, выступая в пятницу в парламенте с ежегодным отчетом правительства.

«Конкретные европейские политики выступают по отношению к Грузии с критическими, негативными заявлениями, но мы помним подобные заявления в прошлом. Были процессы, которые негативно сказались на прогрессе нашей страны на пути европейской интеграции, но мы к такому, включая несправедливые заявления, привыкли», – сказал глава правительства Грузии.

По словам Кобахидзе, несмотря на это, Грузия подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, получила безвиз и статус кандидата. «Такой опыт дает нам оптимизм», – заявил он.

Ранее лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором констатировали фактическую приостановку процесса вступления Грузии в ЕС.