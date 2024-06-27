Организовавшему попытку переворота в Боливии генералу грозит до 20 лет тюрьмы

Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, который вывел военных на площадь перед зданием правительства в Ла-Пасе, может быть осужден на 15-20 лет. Об этом сообщил министр юстиции и институциональной транспарентности Боливии Иван Лима Магне.

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"Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 121, 127 и 128 Уголовного кодекса.Мы будем добиваться того, чтобы Хуана Хосе Суньигу приговорили к максимально возможному сроку тюремного заключения за эти преступления, который составляет от 15 до 20 лет лишения свободы, за покушение на демократию и конституцию", - написал он в X (ранее Twitter).



Как следует из ранее опубликованного ордера на арест генерала, Суньигу и других участников попытки госпереворота подозревают в совершении актов терроризма, а также вооруженном восстании против общественной безопасности и госсуверенитета.

Министр также назвал лживыми ранее сделанные генералом заявления о том, что попытка переворота была предпринята якобы по просьбе президента страны Луиса Арсе.