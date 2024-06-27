В Киеве объяснили невозможность запрета насильственной мобилизации на Украине

Запретить насильственную мобилизацию на Украине невозможно. Об этом офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Novyny.live.

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По его словам, нельзя «все запретить или все разрешить» сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Советник главы офиса президента объяснил, что работники ТЦК могут пользоваться в работе теми инструментами, которые «кажутся им нормальными».

«Я бы хотел, чтобы были государства, и сейчас я не только об Украине, которые вообще никогда не нарушают права людей или не создают таких ситуаций. Но мир неидеален», — добавил Подоляк.



Ранее стало известно, что украинские военкомы вынужденно помогли пытавшемуся сбежать от них мужчине сесть в автобус территориального центра комплектования. Так в ТЦК объяснили насильственное задержание гражданина в городе Черновцы.