Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком призвал американцев помнить о погибшей в Севастополе девочке, принимая решение о новом президенте США. Фотографию ребенка он опубликовал в соцсети X.

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ВСУ 23 июня нанесли удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей - двухлетнюю и девятилетнюю девочек. Более 150 человек пострадали. Одной из погибших оказалась двухлетняя Лиза Кирнос.

«Это Лиза Кирнос, одна из маленьких девочек, которых Джо Байден убил американскими ракетами на пляже в Крыму. Для удара по этому солнышку кассетными боеприпасами использовались американские дроны и спутники», - написал о погибшей Дотком.



Он посоветовал американцам вспомнить о погибшей девочке, когда они будут голосовать на следующих выборах. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ожидается, что Демократическую партию на них представит действующий президент Джо Байден, а республиканцев - экс-глава страны Дональд Трамп.