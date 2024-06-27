В Техасе казнили осужденного почти 20 лет назад мужчину

В Техасе казнили Рамиро Гонсалеса, осужденного за изнасилование и убийство 18-летней девушки, совершенное в 2001 году. Об этом со ссылкой департамент уголовного правосудия штата сообщил телеканал CNN.

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Суд вынес Гонсалесу смертный приговор в 2006 году, признав его виновным в изнасиловании и убийстве 18-летней Бриджит Таунсенд. Адвокаты осужденного неоднократно подавали ходатайства в Верховный суд, настаивая на отмене смертной казни.

Среди аргументов защиты было то, что Рамиро Гонсалес уже не представляет опасности для общества. Адвокаты отмечали его «приверженность христианской вере», готовность

«служить на благо окружающих», а также желание стать анонимным донором почки.

Однако Верховный суд США не смягчил наказание. Рамиро Гонсалесу ввели смертельную инъекцию, и он стал восьмым по счету человеком, казненным в США с начала года.

Ранее суд в Техасе вынес оправдательный приговор мужчине, который почти 20 лет провел в ожидании смертной казни. Керри Макс Кук был осужден по обвинению в изнасиловании и убийстве 21-летней соседки по жилому комплексу Линды Эдвардс. В 1979 году он был приговорен к смертной казни, однако апелляционный суд приговор отменил. Также во время второго рассмотрения дела присяжные не смогли вынести единогласное решение.

В итоге Керри Макс Кук, настаивавший ранее на том, что не совершал преступление, в 1999 году он заключил сделку со следствием, признав вину и выйдя на свободу с учетом проведенного за решеткой срока. Суд еще раз рассмотрел все доказательства по делу и пришел к выводу, что мужчина невиновен.