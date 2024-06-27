Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил о том, что Россия, в отличие от Украины, «не хочет мира». Об этом пишет РИА Новости.

«Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией», - подчеркнул он.



Шольц: России следует участвовать в переговорах по Украине

В свою очередь немецкие пользователи соцсетей обвинили канцлера в отрицании реальности и разжигании украинского кризиса, поинтересовавшись, хочет ли сам Шольц мира.

Ранее президент России Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров, подчеркнув, что делает еще одно предложение Украине и Западу. По словам главы государства, речь идет не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении в случае вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказа Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерного статуса страны. При согласии Киева на это с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.

Однако как в Киеве, так и в западных столицах, от этого предложения отказались. Так, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что мирная инициатива Владимира Путина якобы «противоречит здравому смыслу». А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что она не содержит «реального мирного предложения».